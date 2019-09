Gjengen stilte opp på sekundet for å realisere kameratens drøm

Nyheter

Apparatene i Bård Bottens mye omtalte tuftepark er nå ferdigstilte. Men for å få oppfylt drømmen om en flott tuftepark ved idrettsanlegget i sentrum, har Bård vært avhengig av hjelp. Og det har han fått.

Torsdag kveld tok Bårds tre kamerater og medhjelpere, Tore Samskott, Arne Westmann og Paal Hauge, turen for å montere treningsapparatene. De to sistnevnte ble av Tore Samskott, som møtte opp først, utnevnt til de talspersoner for dugnadsgjengen.

- Vi ble jo med for å hjelpe Bård. Vi kjenner ham godt, blant annet fordi han er vår personlige trener, forklarer Arne Westmann.

Arne synes lokaliseringen, rett ved løpebanen og kunstgressbanen ved Oppdal stadion, er helt super.

- Hvor mye tid har dere brukt her?

- Hvor mange timer? Mer enn to, ler Paal Hauge.

- Fin trening

Arne tok på seg jobben med å røre ut betong og fylle opp det som skulle bli grunnlaget for et informasjonsskilt, som forklarer hvordan de forskjellige apparatene er ment å brukes.

Begge gleder seg til å se sluttresultatet.

- Det er artig å få dette til. Det blir givende å se resultatet. Så er det jo også artig å være sammen med Bård. Han er en energisk type. Vi kan finne på mye som er kjedeligere enn dette, sier Paal.

- Dette er fin trening, sier Arne, mens han rører ut betongen med en spade. Snart var de to første sekkene unnagjort. Og fortsatt gjensto det mer enn et titalls sekker. Bård setter altså gjengen i trening, også utenfor arbeidstid.

Etter planen skal underlaget i tufteparken fylles med sagflis som underlag tirsdag 1. oktober.

- Du skal ikke skade deg om du mister taket når du henger i apparatene her. De er montert på betong, men når det legges flis her, så blir det trygt, forklarer Arne og viser hvor høyt flislaget blir med en armbevegelse.

Positivt for folkehelsen

- Hva vil denne fritidsparken bety for Oppdal?

- Den vil nok komme folkehelsen til gode. Her kan folk bruke kroppens tyngde til å få mosjon, i stedet for vekter og hoppetau. Og så er det ute i frisk luft, noe som gjør det enda bedre, sier Paal.

- Kommer dere til å bruke tufteparken selv?

- Vi må nok være såpass ærlige å si at det nok ikke blir så mye, eller hva, Paal? Det er nok ikke vi som er målgruppa, spør Arne.

- Vi er mosjonister. Du kan ikke leve lenge på den formen du var i da du var 20. Bård er selvsagt i en helt annen liga enn oss, men denne parken kan brukes av nesten alle. Det kom noen pensjonister bort til oss sist vi holdt på her og sa at de kommer til å bruke parken. Det er rolig og fint her og parken kan brukes av alle, det er farligere å trene utpå der, svarer Paal og peker bort på fotballbanen.

At vennegjengen er med på montering, gjør at alt går relativt raskt for seg.

- Det betyr så mye at de er med og stiller opp. Da jeg spurte, så sa de ja og var gira med eneste gang. Det er veldig greit å spørre folk du kjenner. Da blir det ingen problemer og teamworket fungerer med en gang. De er utrolig flinke, sier Botten og trekker frem Westmann som et eksempel:

- Skoleungdommer bidro

- Arne er jo reneste Petter Smart. Han vet alltid hva vi bør gjøre.

- Parken nærmer seg ferdigstilling. Kommer du til å bruke den personlig?

- Ja, jeg kommer til å bruke denne mye. Jeg har en liten tuftepark på plena hjemme og kommer til å benytte meg av begge.

Men det er ikke bare karene som er omtalt i denne artikkelen som har bidratt. Botten har også fått god hjelp fra flere skoleungdommer.

- Når vi først begynte å jobbe her, var det en del ungdommer som ble med for å hjelpe meg med skog- og kvistryddinga. Det er jo den delen det var mest arbeid med. Jeg synes dugnadsånden her i bygda er helt suveren. Det har ikke vært noe problem å få folk til å stille opp, sier Bård Botten.