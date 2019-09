Nyheter

Årets komite i Oppdal er Frøydis Aalberg Jacobsen, Terje Finden, Ola Vollan, Marta Ottvad og leder Ingvill Dalseg.

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Sammen gir vi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over gen kropp og få sin stemme hørt.

Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn.

Bare kvinner får muligheter, vil de gjøre store forskjeller – både for seg selv og for verden.

Med pengene fra årets TV-aksjon skal CARE gi 400 000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land.

TV- aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land; Niger, Mali, Den demokratiske republikk Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.