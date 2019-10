Ektepar kjørte av veien og stoppet i trær ved elva

Nyheter

Onsdag klokka 10.11 fikk politiet melding om en utforkjøring på fylkesvei 700 ved Merk bru i Rennebu.

Operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt opplyser til Opdalingen at det er et enslig kjøretøy med et ektepar som har kjørt av veien.

- Personene er ute av bilen og begge to anses som lettere skadet. De blir behandlet av ambulansepersonell på stedet. Mannen skal ha et kutt i hodet, sier Handegard.

Ifølge operasjonslederen har bilen store materielle skader og det er bestilt bilberging.

- Det er snakk om at bilen henger i noen trær i nærheten av elva, men det skal aldri ha vært fare for at kjøretøyet havnet i elva, påpeker Handegard.

Ulykken skal ikke være til hinder for trafikken forbi stedet.