Solgte eiendom for 4,4 millioner

Omsetninger for Oppdal kommune

Vikavegen 52 (Gnr 17, bnr 49, seksjon 17) er solgt for kr 2.500.000 fra Nina Kleven til Ingebrigt J Aalbu og Margrete Aalbu (26.09.2019)



Rødskrubbvegen 38 (Gnr 204, bnr 67) er solgt for kr 3.000.000 fra Oddny Ingeborg Sneve til Eva Karin Tilset (25.09.2019)



Trondheimsvegen 1196 (Gnr 280, bnr 49) er solgt for kr 2.050.000 fra Olav Nygård til Tormod Joramo og Trine Jeanette Aa Roos (25.09.2019)



Kremlevegen 14 (Gnr 198, bnr 29) er solgt for kr 3.450.000 fra Geir Karlsen og Inger Tove Engelsjord til Arvid Langseth og Inger Belinda Korsedal (25.09.2019)



Øvre Stavåløkkjvegen 58 (Gnr 299, bnr 89) er solgt for kr 550.000 fra Sonja Johanne Renander til Anna Olga Storsve og Ole Jacob Storsve (25.09.2019)



Gravådalsvegen 18 (Gnr 95, bnr 27) er solgt for kr 100.000 fra Mette Lise Bye til Kathrine Elshaug (23.09.2019)



Gravådalsvegen 50 (Gnr 95, bnr 30) er solgt for kr 100.000 fra Mette Lise Bye til Saeva Holding As (23.09.2019)



Horvlivegen 116 (Gnr 151, bnr 4, fnr 6) er overdratt fra Tom Furuseth til Bjørg Kirsti Furuseth (19.09.2019)



Horvlivegen 116 (Gnr 151, bnr 4, fnr 6) er solgt for kr 840.000 fra Bjørg Kirsti Furuseth til Line M Mostad Skarsvåg og Morten Melum Skarsvåg (19.09.2019)



Stølstrøavegen 10 B (Gnr 298, bnr 20) er solgt for kr 2.107.655 fra Ronny Rødsand Spachmo og Vibeke Rødsand Spachmo til Øyvind Kjell Nekstad (19.09.2019)



Tørveshaugenget 1 (Gnr 194, bnr 73) er solgt for kr 1.500.000 fra Olav Kvam til Roald Anders Nilsen (18.09.2019)



Gnr 194, bnr 81 er solgt for kr 1.500.000 fra Olav Kvam til Gjermund Nyseter (18.09.2019)



Gnr 194, bnr 80 er solgt for kr 1.500.000 fra Olav Kvam til Anita Kvamme og Rune Kristiansen Kvamme (18.09.2019)



Tranevegen 8 (Gnr 16, bnr 6) er overdratt fra John Nerlien til Vidar Nerlien og Åse Karin Taagvold (17.09.2019)



Høgmovegen 50 (Gnr 288, bnr 112) er solgt for kr 2.150.000 fra Inger Johanne Botten til Bjørnar Pedersen og Vilde Strande Karlsen (17.09.2019)



Andel av Tranevegen 8 (Gnr 16, bnr 6) er overdratt for kr 875.000 fra Vidar Nerlien til Åse Karin Taagvold (17.09.2019)



Trondheimsvegen 253 (Gnr 294, bnr 16) er solgt for kr 3.800.000 fra Terje Vindal til Liv Hege Berntsen og Stian Sneve (17.09.2019)



Kleberbergvegen 172 (Gnr 205, bnr 20) er solgt for kr 640.000 fra Saltdalshytta Utvikling As til Håvard Wiggen Hansen og Julie Kallar Gunnes (17.09.2019)



Gravådalsvegen 20 (Gnr 95, bnr 26) er solgt for kr 100.000 fra Mette Lise Bye til Knut Tørstad (13.09.2019)



Gravådalsvegen 48 (Gnr 95, bnr 29) er solgt for kr 100.000 fra Mette Lise Bye til Saeva Holding As (13.09.2019)



Gravådalsvegen 22 (Gnr 95, bnr 28) er solgt for kr 50.000 fra Mette Lise Bye til Saeva Holding As (13.09.2019)



Gravådalsvegen 16 (Gnr 95, bnr 25) er solgt for kr 100.000 fra Mette Lise Bye til Saeva Holding As (13.09.2019)



Andel av Lønsetvegen 11 (Gnr 166, bnr 29) er overdratt for kr 900.000 fra Jan Arthur Dahle til Eirik Aunan (13.09.2019)



Soleivegen 30 (Gnr 20, bnr 259) er overdratt fra Gnist Barnehager Brennan As til Gnist Brennan Eiendom As (12.09.2019)



Stortrølia 40 (Gnr 243, bnr 61) er solgt for kr 850.000 fra Margrete Vognild Blokhus til Haakon Stene og Ragnhild Marie Sele (11.09.2019)



Kjerkvegen 224 (Gnr 271, bnr 250) er solgt for kr 1.600.000 fra Oppdal Skiheiser As til Annicken Braathen Haugen, Robert Astor Pedersen og Tor Olav Haugen (10.09.2019)



Skogvegen 3 (Gnr 288, bnr 12, seksjon 8) er solgt for kr 4.200.000 fra Marion Eiendom As til Randi Marie Eide og Rolf Johan Stemland (10.09.2019)



Soleivegen 21 (Gnr 20, bnr 39) er solgt for kr 1.850.000 fra Ingebrigt Bøe til Anbjørg Bøe Loe og Bror Hammer Brurberg (10.09.2019)



Andel av Røsslyngvegen 5 (Gnr 28, bnr 22) er overdratt fra Margreta Brunborg til Malou Ingelin Brunborg (06.09.2019)



Ola Setroms veg 215 (Gnr 33, bnr 10) er solgt for kr 1.150.000 fra Anne-Lise Loe, Hans Petter Øyås Loe, Hans Roger Loe, Jan Erik Øyås Loe, Jenny Kristine Bjørkås, Kjell Frode Loe, Møyfrid Loe, Per Ivar Øyås Loe, Sigrun Loe Langvik og Vegard Snøve Loe til Even Moen Myrhaug (06.09.2019)



Kleberbergvegen 160 (Gnr 205, bnr 40) er solgt for kr 800.000 fra Saltdalshytta Utvikling As til Adrian Sørlie og Henriette Arnegård-Sørlie (05.09.2019)



Kvamslia 33 (Gnr 241, bnr 75) er overdratt fra Jens Martin Hovem til Signe Gurid Hovem (05.09.2019)



Bjørkmoflata 5 (Gnr 283, bnr 133) er solgt for kr 795.000 fra Bjørkmoen As til Frode Ledal og Åse-Marie Larsen (05.09.2019)



Vikavegen 60 (Gnr 281, bnr 5, seksjon 5) er solgt for kr 2.350.000 fra Rita Engum til Ann Berit Hofstad (04.09.2019)



Horvlivegen 82 (Gnr 151, bnr 28) er overdratt fra Bjørn Eide til Else Sofie Eide (03.09.2019)



Bjørkmoflata 6 (Gnr 283, bnr 132) er solgt for kr 810.000 fra Bjørkmoen As til Bente Dullum Lånke (03.09.2019)



Stubbmovegen 20 (Gnr 321, bnr 6) er solgt for kr 1.950.000 fra Ingunn Karin V Røeggen og Sigmund Anders Røeggen til Jan Kjetil Eggan og Vigdis Irene Nyhus (03.09.2019)



Andel av Medskoghaugvegen 37 (Gnr 293, bnr 61) er overdratt fra Maria Bartnes til Steinar Line (02.09.2019)

Omsetninger for Rennebu kommune

Orkdalsveien 2272 (Gnr 157, bnr 2) er solgt for kr 500.000 fra Ingunn Storslett, Kjetil Storslett, Kristin Storslett og Mariann Storslett til Tormod Herre (27.09.2019)



Gnr 170, bnr 58 er overdratt fra Tormod Krokhaug til Arnstein Krokhaug (25.09.2019)



Gnr 21, bnr 207 er solgt for kr 4.400.000 fra Marit L Klokkerhaug til Kari-Johanne Ulkestad og Vegard Storås (25.09.2019)



Gnr 32, bnr 24 er solgt for kr 650.000 fra Ragnhild Uvsløkk til Mikael Hofstad (23.09.2019)



Gnr 231, bnr 6 er solgt for kr 800.000 fra Ingrid Overland til Tordis Mortensen Midtsand (20.09.2019)



Gnr 107, bnr 36 er overdratt fra Bjørn Gunnar Hansen til Astrid K L Skjølsvik, Bjørn Helland Hansen, Kathrine Skjølsvik og Randi Helland Hansen (20.09.2019)



Andel av Gnr 107, bnr 36 er overdratt fra Astrid K L Skjølsvik, Bjørn Helland Hansen og Kathrine Skjølsvik til Randi Helland Hansen (20.09.2019)



Andel av Gnr 21, bnr 261 er overdratt fra Arve Husby til Torhild Olsen Husby (19.09.2019)



Gnr 62, bnr 268 er overdratt fra Amund Joar Andersen til Anne Marie Andersen (17.09.2019)



Gnr 62, bnr 268 er overdratt fra Anne Marie Andersen til Kristin H Nordås Iversen og Vegard Løkslett (17.09.2019)



Gnr 32, bnr 99 er solgt for kr 900.000 fra Trond Narve Stavne til Linn Bergljot Ø Vada (17.09.2019)



Selia 196 (Gnr 153, bnr 16) er overdratt fra Ivar Andreas Dybvik til Andreas Lars Dybvik (13.09.2019)



Rugdeveien 5 (Gnr 62, bnr 224) er solgt for kr 129.846 fra Rennebu Kommune til Rowshan Samangooie (11.09.2019)



Buveien 15 (Gnr 61, bnr 93) er solgt for kr 1.125.000 fra Aud Berntsen og Sigrid Amanda Tverå til Industriveien 1 As (06.09.2019)



Gnr 12, bnr 34 er solgt for kr 2.750.000 fra Christin Alfsvåg Kotsbakk og Hans Arve Kotsbakk til Robert Kvæven (06.09.2019)



Buveien 15 (Gnr 61, bnr 93) er overdratt fra Gerda Berntsen til Aud Berntsen og Sigrid Amanda Tverå (06.09.2019)



Gnr 76, bnr 22 er solgt for kr 750.000 fra Solveig Nordtømme Hansen og Tor Arne Asphaug til Olav Berntsen (05.09.2019)



Gnr 158, bnr 22 er solgt for kr 1.925.000 fra Randi Bolsø og Tor Åge Bolsø til Hanne Holm og Stein Runar Haga Aune (04.09.2019)