Folk strømmet til festivalområdet og det meldes om rekordomsetning

Nyheter

Fra Øyvind Sandum slo an tonen i foajeen i kulturhuset like før klokka seks fredag kveld, til programmet ble avsluttet med trekning av andeløpet på samme sted nesten to døgn senere, har det aller meste gått på skinner i årets utgave av Fjell- og Fårikålfestival.en.