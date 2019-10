Nå kan du følge byggingen av «Låven» direkte

Nyheter

Riggområdet er på plass og gravearbeidene har startet for fullt på Siva-tomta mellom Aunasenteret og Sentrumsbygget.

Nå er det montert et kamera på taket av Skifer Hotel som følger byggingen. Kameraet er tenkt brukt for å lage en video av byggeprosjektet og tar bilder cirka hvert 10. minutt i arbeidstiden. Og et bilde i timen utover dette.

- Vi lager en film av byggeprosjektet. Dette er ganske vanlig i mange prosjekter. Det koster litt, men det er fint å kunne følge med fra start til slutt, sier prosjektleder Kurt Urtegård i Consto Midt-Norge til Opdalingen.

Her kan du følge byggingen.

Urtegård forteller videre at de skal lansere ei infoside der de legger ut alt av informasjon som publikum trenger å vite.

- Forhåpentligvis får vi dette på plass i løpet av uka, men jeg er ikke helt sikker, sier prosjektlederen.

- Respekter skilt og gjerder

Entreprenøren har sendt ut naboinformasjon der de informerer om hva som skjer på anleggsplassen fremover.

- Byggearbeider påvirker omgivelsene og medfører både mer støy og støv. Vi vil søke å redusere belastningen på omgivelsene så mye som mulig, og i den forbindelse ønsker vi å informere litt om hva som kommer til å skje den nærmeste tiden, står det i skrivet til Consto Midt-Norge.

I uke 41 - 44 fortsetter utgravingen av byggetomten sammen med sikring av tomt og riggområde.

- Byggeplassen er nå inngjerdet og det er kommet en mannskapsbrakke på plass for de som jobber der. Det er nå også montert en byggeport og vektblokker på byggegjerdet mot Aunasenteret, opplyser entreprenøren, som ber om at alle respekterer skilt og gjerder. Det medfører stor fare å bevege seg innenfor sperringer.

I e-posten som har gått ut til naboene står det også at «Husa-smuget» er åpnet for trafikk igjen.