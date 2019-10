Føler seg overkjørt av kommunen - får gjødselsdeponi som nabo

Nyheter

Ingun Krovoll Stene og Erik Birger Stene bor omtrent hundre meter fra Fylkesvei 700 i Herremsgrenda på Voll i Rennebu. Sommeren for to år siden, oppdaget de at det ble igangsatt betydelig graving på åkeren, kloss inntil fylkesveien, omlag hundre meter rett nedenfor boligen.