Stein Mellemseter gir seg som festivalgeneral

Nok en vellykket Fjell- og fårikålfestival er over. I strålende høstvær koste mange tusen besøkende seg i Oppdal. Men nå ønsker festivalgeneralen å avslutte karrieren.

- 19 år får være nok, opplyser Stein Mellemseter i en pressemelding.

Han har ledet Fjell- og fårikålfestivalen siden 2000, men ønsker nå å overlate ansvaret til yngre krefter.

- Det er en tid for alt. Jeg har fått være med å utvikle Oppdals største årlige arrangement og føler meg godt fornøyd med resultatet, fortsetter han.

Festivalgeneralen er opptatt av å dele æren med mange medhjelpere som får Fjell- og fårikålfestivalen til å bli den store høstfesten i Oppdal. Det er et stort apparat i gang hvert år. Bortimot 50 personer jobber i kulissene for at festivalen skal bli vellykket.

Fjell- og fårikålfestivalen er et samarbeidsprosjekt mellom Oppdal Næringsforening og Oppdal Sau og Geit. Fjellmessa så dagens lys på 1980-tallet som et markedsføringsframstøt i regi av næringslivet i Oppdal. Det var et messearrangement hvor lokalt næringsliv presenterte sine tilbud, samt kulturelle innslag med blant annet nasjonalt kjente artister. Etter noen få år var arrangementet ikke lenger økonomisk bærekraftig og ble lagt ned.

«Nye» Fjellmessa ble arrangert første gang i 1998. I 1999 ble temaet «Hytte – Ferie – Fritid» lansert. I 2004 innledet man samarbeidet med Fårikålfestivalen ved at arrangementet ble flyttet til et messetelt i sentrum og arrangert samme helg og i nært samarbeid med Fårikålfestivalen som var blitt lansert et par år tidligere. Dermed var Fjell- og Fårikålfestivalen født.

Stein Mellemseter har vært med fra Fjellmessa holdt til i idrettshallen i 2000 via telt i sentrum til man nå har endt opp i Oppdal kulturhus.

- Det har vært en fantastisk reise. Gjennom godt samarbeid har vi etablert et arrangement som bør ha livets rett i mange år framover, sier han.

Arrangementet ledes av en styringsgruppe med to representanter fra Oppdal Næringsforening og to fra Oppdal Sau- og Geit. Dagens styringsgruppe består av Ingrid T. Yttergren, Rune Fjelldal, Aud Marie Bøe og Kjell Jostein Loe. Disse må nå ut å finne en ny prosjektleder. Stein Mellemseter har forsikret gruppa om at han er villig til å hjelpe den nye prosjektlederen i en overgangsperiode og han vil gjerne at interesserte tar kontakt.