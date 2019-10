Disse rollene får lokalpolitikerne på fylkestinget

Nyheter

I en pressemelding til Opdalingen opplyser Ingvill Dalseg (H) at det nye fylkestinget i Trøndelag er konstituert.

Oppdal og Rennebu har tilsammen fire representanter på fylkestinget for de fire neste årene.

Selv er Dalseg innstilt som nestleder i hovedutvalget for kultur.

Ola Husa Risan (Sp) blir også en del av hovedutvalget for kultur, Kristian Torve (Ap) går inn i hovedutvalget for transport, mens Marit Bjerkås (Ap) er innstilt i hovedutvalget for næring.

Trøndelag fylkeskommune skriver på sin hjemmeside at Tore Sandvik (Ap) er gjenvalgt som fylkesordfører, mens Tomas Hallem (Sp) er valgt til fylkesvaraordfører.