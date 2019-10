Flere digitale lesere for Opdalingen

Nyheter

Tirsdag kom det oppdaterte lesertall for norske aviser og magasiner fra undersøkelsen Forbruker & Media.

Opdalingens lesertall for andre halvår 2019 viser at det totale lesertallet for alt av digitale plattformer, eAvis og papiravis, holder seg stabilt sammenlignet med forrige måling.

6.200 leser Opdalingen hver dag. Det er det samme som for målingen som kom i mars. I forhold til målingen som kom i oktober i fjor, øker Opdalingen lesertallet. Da var det 6.000 som leste Opdalingen hver dag, enten på papir, mobil, PC eller nettbrett.

- Det er gledelig at lesertallene våre holder seg stabile i år, og øker hvis vi sammenligner med samme periode i fjor. Vi ser at vi har hatt en jevn og trutt økning på det digitale, selv om mer og mer av det vi publiserer digitalt kun kan leses av våre abonnenter, sier ansvarlig redaktør i Opdalingen, Lars Østraat. For ett år siden hadde Opdalingen 2.400 lesere digitalt hver dag, nå er tallet 3.300.

Opdalingens lesertall

(Tallene i parantes er målingen for mars 2019)

Papir: 4.600 (4.800)

PC/Mac: 1.300 (1.300)

Mobil: 2.200 (2.300)

Nettbrett: 500 (600)

eAvis: 100 (100)

Digitalt totalt: 3.300 (3.200)

Papir/eAvis: 4.600 (4.800)

Totalt (inkl. papiravis): 6.200 (6.200)

(Kilde: Forbruker & Media '19/2 )

Vekst for mobiler

Norske papiraviser og magasiner sliter med fortsatt tilbakegang, mens nettutgavene til avisene blir mer populære, spesielt på mobil, ifølge undersøkelsen Forbruker & Media.

Samtidig viser tallene at 83 prosent av Norges befolkning daglig bruker norske aviser enten på papir eller digitalt for å holde seg oppdatert. 67 prosent bruker daglig digitalt innhold, mens 39 prosent fortsatt får sine nyheter via papiraviser en gjennomsnittlig dag, skriver NTB.

Leser mest på mobil

Hele 70 prosent av den digitale trafikken er nå på mobil (målt i brukersesjoner), viser undersøkelsen fra Kantar. Det er en økning på 10 prosentpoeng fra august 2018 til august 2019.

– Nordmenn vil ha norsk redaksjonelt innhold, og de vil ha det på mobilen. Lesertallene viser at den gode journalistikken som hver dag produseres i våre mediehus leses og brukes. Dette er gode tall, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening i en pressemelding.

VG på topp

VG er landets desidert største avis med 2.379.000 daglige brukere uavhengig av plattform. Dagbladet har 1.295.000 daglige brukere, mens 755.000 personer daglig bruker Aftenpostens produkter enten digitalt eller på papir.

Digitalt troner også VG på topp med 2,3 millioner daglige brukere, etterfulgt av Dagbladet (1,2 millioner), og NRK (1,1 millioner). TV 2 har også over 1 million brukere daglig.

Papiravisene minker

Samlet sett er det en tilbakegang på 8,1 prosent for de 162 papiravisene som er rapportert. 12 har fått flere lesere og 89 har fått færre lesere. Lokal- og regionsavisene går tilbake med 7,5 prosent på sine papirutgaver, mens nisjeavisene går tilbake med 1,7 prosent.

Lesing av e-aviser (papiraviser i digitalt format som for eksempel en pdf-fil) øker med 8 prosent. Rundt 6 prosent leser slike aviser daglig.

Illustrert Vitenskap er størst

Magasinlesingen går tilbake med 11 prosent for 2018/2019. Fire magasiner øker antall lesere, mens 66 magasiner går tilbake sammenlignet med 2017/2018.

Illustrert Vitenskap er Norges mest leste magasin med 376.000 lesere per utgave. Deretter følger Hjemmet og Donald Duck, som har henholdsvis 362.000 og 322.000 lesere. A-magasinet er fortsatt Norges største avismagasin med 753.000 lesere, mens NAFs medlemsmagasin Motor har 663.000 lesere per utgave.

Nesten en av fire leser magasiner daglig

– Tross tilbakegangen leser 24 prosent av det norske folk minst ett magasin hver dag, sier Øgrey.

Hun viser også til at flere magasiner også har digitale produkter med positiv utvikling gjennom 2019.