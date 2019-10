Gjev pris til Jon Suleng og Palmer Gotheim skiferbrudd

Nyheter

Norsk Bergindustri har i disse dager arrangert sitt årlige høstmøte. Rundt 170 deltakere har vært samlet i Trondheim og under festmiddagen tirsdag kveld ble vinner av Natursteinprisen 2019 offentliggjort.

Norsk Bergindustris natursteinkomité vurderte også i år flere gode kandidater før bransjeforeningens høstmøte. Som tidligere år ble vinner av natursteinprisen offentliggjort under festmiddagen, og Natursteinprisen 2019 gikk til Jon Suleng fra Palmer Gotheim Skiferbrudd AS

Det skriver Norsk Bergindustri i en pressemelding.

I sin begrunnelse for valg av vinner uttrykte komiteen følgende:

«Palmer Gotheim skiferbrudd, under ledelse og prosjektgjennomføring ved Jon Suleng, var blant de første til å forsøke å finne nye bruksområder for materialer som i alle tider har vært ansett som overskuddsmasser da de i samarbeid med andre bransjeaktører og SINTEF begynte å produsere byggeråstoff av «skrotskifer». Økt ressursutnyttelse er blant bergindustriens viktigste utfordringer i årene som kommer, og Palmer Gotheim har vist at det er mulig å skape nye, salgbare produkter av overskuddsmasser. Det er lønnsomt, miljøvennlig og innovativt».

Prisen ble delt ut for fjerde gang. Prisen deles ut til personer, bedrifter eller prosjekter for innovativ bruk eller produksjon av norsk naturstein. Norsk Bergindustris natursteinpris kan i tillegg tildeles prosjekter som har bidratt til å fremme god bruk av norsk naturstein i Norge eller i utlandet.