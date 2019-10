Sauer ble tvangsslaktet i Oppdal etter aksjon mot gård i Ler

Nyheter

- Ingen kjøpere har bekreftet at de har kjøpt dyrene hos Merete Støvring via Husdyrregisteret. Selger har meldt dyrene solgt, og så har kjøper ikke bekreftet dette på den måten som skal brukes ved livdyrsalg. Det blir litt som å selge en bil, både selger og kjøper må bekrefte overføringen for at den skal være komplett, sier daglig leder Rune Dullum hos Slakthuset Eidsmo Dullum på Kvål.