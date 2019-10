Fant død elg i veibanen på E6

Nyheter

Lørdag kveld klokken 23:30 meldte en trafikant fra om at det lå en død elg i veibanen ved Grønbakken på Dovre, et par kilometer inn på oppdalssida av fylkesgrensa.

- Det spørs om det ikke er en storbil som har vært i konflikt med en elg. De kan lett kjøre videre, da det slett ikke er sikkert at de merker at sammenstøtet skjer. Et annet alternativ er at dette er en skadeskutt elg etter jakt, men det blir bare rene spekulasjoner. Det er ingenting som tyder på at det har foregått søk etter elg i området, sier avdelingsleder ved Oppdal lensmannskontor, Finn Skårsmoen, til Opdalingen.

Veitrafikksentralen er varslet. Viltnemda ble ikke involvert.

Mandag morgen klokken 08:32 fikk politiet melding om at et rådyr var påkjørt av en personbil ved Storlidalsvegen. Rådyret løp videre og det er ikke meldt om skader på hverken kjøretøy eller person. Viltnemda er koblet inn i saken.