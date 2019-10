Nyheter

Statens naturoppsyn skjøt fem moskus på et jorde ved Gottem i Drivdalen tirsdag kveld.

- Dette er de fem dyrene som har vært i media i den siste tiden, sier naturoppsyn Tord Bretten til Opdalingen. De fem dyrene var en kalv, en årsgammel kalv, to kyr og én okse.

Det er et vedtak fra Miljødirektoratet på at moskusbestanden skal reduseres til 200 dyr. 25 moskus skal tas ut før 31. mars. Disse fem dyrene inngår i den kvoten, men ville ifølge Bretten blitt felt uansett.

- De var så langt utenfor kjerneområdet at de ville blitt tatt ut, sier Bretten. Det er slett ikke uvanlig at moskusen legger ut på vandring, og da er terkselen for å felle dem lavere enn ellers.