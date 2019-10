Første jafs på unikt E6-prosjekt

Nyheter

– Dette er en gledens dag. Det går framover, slo ordfører Gunnar Krogstad (Ap) fast i talen under den offisielle byggestarten som torsdag ble holdt på Hofstad rett sør for Melhus sentrum. Ordførerne kom inn på hva samarbeidet gjennom Bygg vei no har betydd for å få E6 sør for Trondheim bort fra den opprinnelige bunnplasseringa på Nye Veiers prioriteringslista til å få den omtrent på toppen av lista. Ifølge Bygg vei.nos sekretær Trond Jære er det jobbet i over 20 år med å få realisert ny E6 fra Melhus til Ulsberg.