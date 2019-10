Pels-avvikling medfører stort stress over tid: - Det ødelegger deg ikke bare psykisk, men fysisk også

Nyheter

Innen 2025 må samtlige av de rundt 200 som driver med pelsdyr i Norge legge ned sine farmer. For flere betyr dette økonomisk ruin.

Regjeringens kompensasjonsforslag ble i juni sendt ut på høring med svarfrist satt til 1. oktober. Oppdal kommune er en av 133 aktører som har kommet med en uttalelse til forslaget.

Kommunestyret i Oppdal tok i september sterk avstand fra kompensasjonsforslaget og krevde full erstatning for pelsdyrbøndene.

I løpet av de kommende ukene, skal regjeringen etter planen gå gjennom innspillene og komme med deres endelige forskrift for kompensasjon for bøndene.

- Ikke til å tro

En av pelsdyrbøndene som har måttet leve med vissheten om at levebrødet snart forsvinner, er Øystein Storholm.

- Hvordan går det med deg?

- Dette er tøft for alle som driver med dette. Politikerne setter oss i en psykisk tilstand, som er hinsides alle måter å behandle folk på. Folk overlever, men det er i alle fall ikke politikernes skyld. Denne behandlingen av en hel yrkesgruppe vil være det Erna Solberg kommer til å huskes for, sier Storholm til Opdalingen.

Han påpeker at det står langt verre til med pelsdyrbøndene i Rogaland, hvor mange vil gå konkurs, enn de som driver i Oppdal.

- Flere av bøndene i Rogaland har stor gjeld, som de ikke klarer å betjene med den foreslåtte kompensasjonsordningen. Det er så alvorlig at det er ikke til å tro. Vi i Oppdal går ikke konkurs, men de tar fra oss alt vi har.

Samme dag som Opdalingen slo på tråden, hadde Storholm fått sitt anlegg taksert.

- Totalverdien skulle takstmannen komme tilbake til, det var så mye han måtte få oversikt over, men det handler nok om mellom 10 og 15 millioner kroner.

- Mister alt

I kompensasjonsforslaget står det dog at størrelsen på kompensasjonen skal baseres på bøndenes bokførte verdi.

- Jeg har en bokført verdi på null og nada, så tapet blir enormt. Familien min mister arbeidsplassen hvor vi henter inntekten vår fra. Vi fratas muligheten til å tjene penger. Jeg blir ikke sittende med gjeld, men jeg mister all min netto formue. Da er jeg tilbake dit jeg var da jeg var 15 år.

Storholm er, som leder i Fjellregionen Alslag, på mange måter en frontfigur for pelsdyrbøndene i Oppdal. Han forteller om stor håpløshet blant alslagets medlemmer.

Mange vurderer å avvikle deres farmer mange år før fristen, forklarer han. De takler rett og slett ikke å stå i presset og usikkerheten lenger.

- Det er det som er så ille. Folk klarer ikke å stå i den forferdelige psykiske påkjenningen hele greia er. Jeg håper så mange som mulig blir med så lenge som mulig - i hvert fall til vi har fått avklart erstatningsspørsmålet.

- Motivasjonsproblemer

Selv vil Storholm drive «så lenge det er pust i ham og så lenge han orker».

- Jeg kjenner enorme motivasjonsproblemer, men du må bare prøve. Å gå på revefarmen og vite at det ikke er noe vits i å gjøre noe som helst, det er det verste. Å vedlikeholde farmen føles helt meningsløst. Det får bare bli som det blir.

I dag tilbringer Storholm så lite tid ved revefarmene som mulig.

- Jeg gir dyrene det aller nødvendigste, men jeg klarer ikke å være der mer. Jeg blir uvel av det.

I tillegg til erstatningsspørsmålet, kommer usikkerheten rundt hva aktørene skal ta seg til med i fremtiden.

- Flere farmer har gått i arv. De som har drevet lengst, hadde tenkt å gjøre dette til de pensjonerer seg. Regjeringen foreslår å gi de som er født før februar i 1963 200 000 kroner i pensjon, men da må de ikke tjene en annen krone. De vil avskilte oss og sette oss på hylla. Når vi er vant til å tjene godt med kroner, så kan du tenke deg hvordan det er å plutselig skulle leve på 200 000 i året. Det er ingenting.

Sliter psykisk og fysisk

For Storholm har det presset gått på helsa løs.

- Det er jævlig tøft psykisk, å miste alt du har bygget opp gjennom et langt liv. Jeg har ikke nok ord til å beskrive det. Stress over tid ødelegger deg ikke bare psykisk, men fysisk også. Selv har jeg fått kroppslige problemer, med alvorlige tilfeller av elveblest, som jeg ikke har hatt siden jeg var unge. Det førte til at jeg måtte gå på kortison. I Rogaland vet jeg at flere blitt sendt på legevakta, sier han og avslutter:

- Vi føler at ingen ser oss. Det er viktig for oss at media får frem det vi som mennesker og familiene våre nå går gjennom. Glem «for eller i mot pels»-greiene. Det er menneskene som står i dette vi må ha fokus på nå.

