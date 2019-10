Nyheter

Politiet melder om en trafikkulykke ved Kongsvoll. Nødetatene er på vei til stedet, skriver de på Twitter klokka 12.32. Det er ikke kjent hvor alvorlig ulykken er eller om det er personskader.

Klokka 12.44 skriver politiet at E6 blir stengt for all trafikk ved Kongsvoll.

Saken oppdateres