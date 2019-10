Elgpåkjørsel på E6 - to personer lettere skadd

Nyheter

To menn i henholdsvis 20- og 60-årene er lettere skadd etter å ha kolliderte med en elg på E6 i Dovre kommune. Det var 2-3 kilometer sør for fylkesgrensa til Trøndelag at elgen møtte sin skjebne. Den skal ha vært i live like etter kollisjonen, men døde. Viltnemnda ble varslet.