Høyre kan miste plassen i formannskapet

En voteringsfeil vil trolig føre til omrokkeringer i de nylig konstituerte utvalgene i Oppdal kommune. Miljøpartiet De Grønne stemte nemlig i alliansens (Sp, Sv, V og KrF) favør, noe ingen hadde sett for seg i forkant av møtet.

- Flere utvalg, råd og nemder er fortsatt i orden, men det er litt spørsmål rundt de fem første utvalgene. Sannsynligvis må de opp til nyvalg under tirsdagens kommunestyremøte, før behandlingen av de ordinære sakene kan begynne, sier Gerd Måren i Oppdal kommune til Opdalingen.

Både Formannskapet, Kontrollutvalget, utvalg for bygg- og arealplansaker, utvalg for helse, miljø og oppvekst og utvalg for kultur, idrett, frivillighet og friluftsliv står i fare for omrokkeringer som følge av MDGs «overraskende» stemmegiving.

- Det er veldig vanskelig å forklare årsaken til dette, men i følge mandatberegningsmetoden ble fordelingen litt feil, sier Gerd Måren til Opdalingen.

At MDGs to stemmer gikk i alliansens favør, skal ha vært uventet for de aller fleste. Med MDG sine to stemmer, får posisjonen 18 stemmer, i stedet for 16. Arbeiderpartiet fikk fire stemmer, mens Høyre, som har et mandat mindre enn Ap, fikk tre. MDGs to stemmer fører til at alliansen styrkes med ytterligere ett mandat i hovedutvalgene.

- Slik det ser ut nå, fører dette til at Høyre mister deres plass i Formannskapet, sier Måren.

De endelige resultatene av den nye konstitueringen finner du på Opdalingen.no på tirsdag.