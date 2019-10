- Nærbutikken er navet i lokalsamfunnet

Nyheter

"Nærbutikken er viktig for et levende lokalsamfunn, både som servicesenter og som møteplass. Når du handler lokalt, støtter du opp om det som skjer i lokalsamfunnet ditt. Dersom butikken forsvinner, blir bygda mindre attraktiv på alle måter", heter det fra Merkur, det statlige programmet for butikkutvikling.