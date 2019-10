Anker ikke løype-dommen

Nyheter

Kommunestyret vedtok tirsdag å ikke anke tingrettens dom om erstatning til grunneierne i Gjevilvassdalen.

Senterpartiet, ved Odd Arne Hoel, fremmet forslag om å endre deler av tilrådningen med de følgende to punktene:

1. Spørsmålet om eventuell avledet anke legges fram for kommunestyret for avgjørelse innen gitt frist.



2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en utredning av konsekvensene av å trekke tilbake reguleringsplanen, og dermed bortfall av strid rundt bruk av vegen. Konsekvenser for grunneierne og kommunen ønskes utredet. Redegjørelsen bes framlagt til kommunestyremøtet 21.11.19.

Etter lange diskusjoner og flere gruppemøter, ble disse to punktene ble vedtatt med 13 stemmer mot 12. Senterpartiet og Høyre stemte for.

Resten av tilrådningen ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Opdalingen kommer tilbake med mer.