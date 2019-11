Nyheter

Politiet holdt fredag morgen en trafikkontroll ved den lysregulerte fotgjengerovergangen ved Ola Setroms Veg ved Kiwi i Oppdal sentrum, i forbindelse med skolestart.

Der ble en fører stanset for å ha kjørt på rødt lys.

- Vedkommende fikk et forenklet forelegg på 6800 kroner og tre prikker på førerkortet. Det er en grunn til at plassen er lysregulert, det er av trafikksikkerhetsgrunner, særlig i forbindelse med at dette er en skolevei, og at veien er såpass høyt trafikkert. Sjåføren la seg flat.