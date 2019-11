Nyheter

Politiet holdt fredag formiddag promille-, mobil- og bilbeltekontroll på strekningen ved riksvei 70 forbi Oppdal videregående skole.

- Det ble skrevet ett forenkla forelegg for mobilbruk, men ingenting for rus. Det er et resultat vi sier oss brukbart fornøyd med, sier avdelingsleder Finn Skårsmoen til Opdalingen.