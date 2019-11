- Vi bygger for fremtiden

Nyheter

I dag presenterte Morten Erik Stulen, administrerende direktør i Coop Oppdal, planene for nye Domus. Tilstede var også Emil Kårvand (eiendomssjef), Dagrun Skorem Forbregd (hovedtillitsvalgt) og Ingrid t. Yttergren (senterleder).

- Det har vært snakk om dette prosjektet i lang tid og startet opp allerede i 2016. Da begynte vi å prate om det og hadde blant annet kick-off med personalet og lignende. Vi utlyste også en betalt arkitektkonkurranse, hvor vi til slutt valgte å gå videre med Norconsult (som het Solum tidligere), sier Stulen.

Han forteller at målsetningen for huset er at det fortsatt skal være en møteplass for folk slik det er i dag. Det skal være et effektivt bygg som er lett tilgjengelig.

Entreprenør for prosjektet er Ruta Entreprenør AS.

To nye butikker får plass på Domus Nå er det klart hvilke butikker som får plass på senteret.

Slik blir nye Domus i Oppdal Det er en omfattende prosess å renovere et kjøpesenter. Her er planen for det ferdige Domus-senteret.

- Knadd en del på prosjektet

Stulen forteller at de har knadd en del på prosjektet, men at de nå har landet på at det er dette de skal gå for. Kostnadsrammen på prosjektet er på 192,5 million kroner og det inkluderer både bygg og inveter og renovering.

- Oppstart blir i januar 2020. Da starter de ute og skal jobbe med å få opp mesteparten av det nye bygget fram til 31. august. Da skal det være såpass ferdig at vi kan flytte en del av butikkene i de nye lokalene, blant annet cafeen. Alle butikkene skal drives under byggingen. 1. november skal bygget overleveres og våre leietakere og butikker kan flytte inn i nye lokaler. Da vil 2. etasjen over apoteket, inngangen mot ves og fasaden mot vest stå igjen og de vil bli tatt etter den tid. Det vil bli en byggetid på cirka 14 måneder, sier han.

Planen er at senteret skal ha reåpning 12. november 2020.

Positivitet

- Hvor godt er det å endelig kunne presentere planene?

- Det er hipp hurra. Bursdagsfeiringen vi har disse dagene er en forskuddsfeiring på dette. Målet vårt er at Domus skal være like attraktivt de neste 40 årene, sier de.

- Hva tenker de ansatte om at det vil bli en del flytting frem og tilbake?

- De ser hva de får igjen til slutt. Det vil bli litt kaos, men de er veldig positive til prosessen. De er veldig spent på dette og vi har vært med på dette underveis, sier hovedtillitsvalgt Dagrun Skorem Forbregd.

- Alle sammen er veldig positive til at det investeres over 190 millioner kroner i arbeidsplassen deres. Bygget har stått i 40 år og det er på tide med en oppgradering. Det har blitt gjort en god jobb med å involvere de ansatte i denne prosessen, sier driftssjef Ingrid T. Yttergren.

- Vi bygger for fremtiden

Siden Domus kom opp for 40 år siden, har det vært en viktig del av utviklingen av handelen i Oppdal. De har stor tro på at det kommer til å være like viktig i årene som kommer.

- Det er positivt for Oppdal og for sentrumsbildet at bedrifter investerer i sentrum. Vi ser tendenser til at det investeres en del utenfor sentrumskjernen. Oppdal blir større og tiltrekningskraften blir større. Det ser vi spesielt på sommeren, for da er omsetningen større enn på vinteren, sier Stulen.

Domus omsetter for cirka 370 millioner kroner i året. Stulen sier at de har en grei økonomi til å takle en investering.

- Det er ikke noe tvil om at vi vil få et resultatfall i årene etterpå. Men vi har en god økonomi og en bra likviditet. Vi er godt rigget og vi viste at dette løftet måtte komme, sier han.

I forbindelse med utbyggingen vil det bli to færre parkeringsplasser på torget utenfor Domus. Men under byggeperioden vil torget bli berørt og da vil man henvise til parkering på Shell-tomta.

- Det positive er at det vil bli adskillig flere sykkelparkeringsplasser i forbindelse med utbyggingen- Vi bygger for fremtida, sier han.