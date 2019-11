Vil investere for hundre millioner kroner det neste året

Nyheter

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2020 ble i dag lagt frem for de politiske utvalgene i Oppdal kommune. Kommunedirektør Ole Bjørn Moen påpeker at budsjettet ikke er det viktigste dokumentet som Oppdal skal styre etter, men at handlingsplanen er vesentlig sterkere og viktigere.