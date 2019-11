Nyheter

Tirsdag ettermiddag klokken 17:11 fikk et rådyr et ublidt møte med et vogntog på E6 rett sør for Fagerhaug.

Rådyret løp videre til skogs. Folk som tilfeldigvis var i nærheten tok opp jakten og fikk avlivet det skadede dyret, som etterpå ble plukket opp av viltnemda.

Det oppsto ingen personskader og mindre skader på kjøretøy i sammenstøtet.