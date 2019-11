«Sladdkjøring» i sentrum - politiet vil følge opp

Nyheter

Avsnittsleder Finn Skårsmoen forteller at det har vært en rolig natt i Oppdal, men at de har fått inn flere meldinger på uaktsom kjøring i sentrum.

- Type «sladdkjøring» har foregått ved jernbanestasjonen, ved idrettshallen, skytterhuset og ved andre plasser i sentrum. Dette er noe vi skal følge opp, sier Skårsmoen til Opdalingen.

Han påpeker at slik kjøring ikke er lov og at det kan skape farlige situasjoner, som også involverer andre bilister.

- Er dette et tegn på at de burde ha en bane/plass hvor de kunne drive med slik kjøring i kontrollerte former?

- De får de som står i bresjen for dette se på. Om de tar kontakt med kommune eller grunneiere, det får bli opp til dem, sier han.