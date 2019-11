Lederskifte i Senterpartiet

Nyheter

Arnt Nerhoel er valgt som ny leder i Oppdal Senterparti. Det skjedde under årsmøtet partiet hadde tidligere denne uka. Han tok over etter John Torve, som har sittet som leder de siste fire årene.

- Jeg har hatt fire interessante og lærerike år som leder. Jeg har vært gjennom et Stortingsvalg og et kommunevalg og fått mange gode bekjentskaper. Jeg har også hatt et inkluderende styre med meg og vi har fått til mye god politikk. Vi nådde også målet vårt, med å få ordføreren. Nå fortsetter jobben som kommunestyremedlem og medlem i utvalg for helse, miljø og oppvekst, sier Torve.

Nerhoel er valgt som leder for de to neste årene. Partiet har valg på leder hvert andre år, i forbindelse med kommunevalget og Stortingsvalget.

Den nye lederen har vært medlem av Senterpartiet i en årrekke og har sittet i kommunstyret i flere perioder. Han var også partiets ordførerkandidat i forbindelse med lokalvalget i 2011. Nerhoel jobber i dag på Felleskjøpet.