Mandag skal E6-kontrakten signeres

Nyheter

I et presseskriv opplyser Nye Veier at planen er at utbyggingen skal starte høsten 2020, samt at veien skal åpne i 2023.

Byggeoppdraget er tildelt det spanske entreprenørselskapet FCC Construcción S.A., i samarbeid med Johs. J. Syltern AS og rådgiver Rambøll Norge AS. Den antatte kontraktsverdien er 2,6 milliarder kroner eksklusive mva. og vedlikehold.

To tunneler

Opdalingen har tidligere omtalt at Nye Veier skal bygge ny firefelts motorvei fra Ulsberg i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune.

Strekningen er 25 kilometer lang, og prosjektet inkluderer to tunneler, Ulsbergtunnelen (1,3 kilometer) og Vindåslitunnelen (2 kilometer), samt flere broer og betongkonstruksjoner.