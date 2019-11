- Målet er at vi skal ha tydelige, trygge og omsorgsfulle voksne på alle barns arenaer

Nyheter

«Fjellbøgda sammen» er et statlig finansiert prosjekt, som handler om å styrke barn og unges psykiske helse og rusforebygging i Oppdal. Målet er å styrke voksenrollen i oppdalssamfunnet, slik at kommunen har tydelige, trygge og omsorgsfulle voksne på alle barns arenaer, som vet å bygge gode relasjoner og samspill med barn og unge. Vigdis Lauritzen Thun, Sjur Vammervold og Odin Sande har ansvar for prosjektet.