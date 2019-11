- Vi må bruke de hjelpemidlene som finnes, for å fungere i hverdagen

Nyheter

- Laget begynte å snakke om teleslyngene som finnes i Oppdal og det faktum at mange av dem ikke fungerer. Derfor bestemte vi oss for at vi skulle kjøpe inn to teleslynger for å låne dem ut, sier Fredbjørn Svendgård i Oppdal og Rennebu hørsellag til Opdalingen og tilføyer: