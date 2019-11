Gjett hvilken trønderkommune som har størst vekst i detaljhandelen

Nyheter

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer handletall på kommunenivå to ganger i året. Tallene gjelder omsetningen, eksklusiv merverdiavgift, fra alle mva-registrerte utsalgssteder i kommunene. Detaljhandel dreier seg altså om det meste man kan få kjøpt, fra melk og brød, til smykker, møbler og juletrepynt.

Det er Gauldalsposten som først skrev om saken.

Rennebu er tradisjonelt "store" på handel fra bensinstasjoner, mens det i Oppdal er flere bilforhandlere. Det er derfor verdt å merke seg at unntak fra statistikken er handel på bensinstasjoner, bilforretninger og agentur, noe som kan bety at tallene egentlig er enda mer oppløftende.

Tabellene baserer seg på innbyggertall, og forteller noe om hvor stor omsetningen er i forhold til hvor mange som bor i kommunen.

Størst vekst i Rennebu

Det er 253 kommuner i Norge som har pluss i dette regnskapet, ti står på stedet hvil, og 158 har reduksjon. Av de 47 kommunene i Trøndelag er det 24 som har fremgang. Nokså oppsiktsvekkende viser tallene fra SSB, at det er Rennebu som kan vise til aller størst vekst av samtlige kommuner i Trøndelag. Veksten i Rennebu er på 16 prosent, vesentlig høyere enn kommune nummer to på lista, Selbu, med 9,2 prosent.

- Jeg har ingen umiddelbar forklaring på hvordan disse tallene kommer frem, men uansett er det jo gledelig. Jeg kan bare oppfordre folk til å handle i sin egen bygd, for slik å bidra til at trenden fortsetter. Det er jo opp til oss selv å beholde det vi har, og kanskje til og med sørge for at det kan etableres nye virksomheter, sier leder i Rennebu Næringsforening, Ivar Langklopp i en kommentar.

Langklopp funderer på om alt det spennende som skjer i kommunen, også er med på å trigge lokal handlelyst.

- E6-utbyggingen, og kanskje saken om grensejustering påvirker bevisstgjøringen blant innbyggerne om å ta vare på bygda som helhet, tenker han høyt.

Kommunedirektør Per Øivind Sundell i Rennebu kommune har heller ingen god forklaring på hva som er årsaken til de oppløftende tallene for årets seks første måneder. Han hadde forstått det bedre om tallene hadde kommet neste år, etter at veiutbyggingen hadde startet, men synes uansett dette er gledelige nyheter.

Han påpeker også et viktig punkt i forbindelse med tallene fra SSB:

- Vi må huske at det fra Rennebu handler om relativt små tall i utgangspunktet, der endringer gir store prosentvise utslag. Men selvfølgelig håper jeg at trenden fortsetter, for uansett er jo dette hyggelig, sier han.

Det er vanlig at kommuner med mange hytter, feriedestinasjoner, turistattraksjoner, transportknutepunkt og sentrale tjenester og handletilbud kommer høyt opp på listen. Ullensaker, med landets hovedflyplass Gardermoen, er alltid på topp, dessuten er også kommuner med større nettbutikker å finne på toppen av listene.

Også denne nettomsetningen blir nemlig registrert i kommunen hvor nettbutikken holder til, selv om du sitter i for eksempel Rennebu eller Oppdal og foretar selve netthandelen.

Handelsstedet Oppdal

Handelsstedet og hytte- og turistdestinasjonen Oppdal, øker omsetningen per innbygger med 0,4 prosent i første halvår 2019, sammenlignet med tilsvarende periode i 2018. Målt i kroner er Oppdal som vanlig helt i toppen i Trøndelag, med 48 599 kroner per innbygger, så her har naboene i nord mye å hente, med sine 24 845 kroner per innbygger.

Størst i omsetning per innbygger blant trønderkommunene, ligger Orkdal (55 517), Røros (54 569), Namsos (53 240) og Steinkjer (49 536).

FAKTA HANDLETALL TRØNDELAG

Omsetning per innbygger i utvalgte kommuner, første halvår.

Utvikling siden første halvår i fjor. Kilde: SSB

Kommune Kr/innb Utv. (kr) Utv. (%)

Rennebu 24845 3434 16,0

Selbu 23087 1942 9,2

Røros 54569 4084 8,1

Orkdal 55517 2939 5,6

Hitra 43527 1065 2,5

Meldal 17367 396 2,3

Trondheim 46331 409 0,9

Midtre Gauldal 33397 196 0,6

Oppdal 48599 192 0,4

Frøya 32704 15 0,0

Stjørdal 44043 0 0,0

Melhus 24399 -418 -1,7

Skaun 13135 -238 -1,8

Holtålen 17090 -375 -2,1

Norge 40495 556 1,4