Sendte Siva-klage til fylkesmannen

Mandag holdt det nye utvalget for bygg- og arealplansaker i Oppdal deres sitt møte. Første sak på planen var klagene som har kommet på rammetillatelsen for oppføring av Innovasjonssenter i Oppdal sentrum.

Les mer om klagen her:

Klager på at tillatelsen er ugyldig Kommunedirektøren tilrår at klagene sendes til fylkesmannen for endelig behandling.

Ren Oppdal AS og Skreen og Stensrud AS’ klager på bygningsrådets vedtak fra 15. november i fjor, ble ikke imøtekommet av utvalget.

Utvalgsleder Odd Arne Hoel leste opp kommunedirektørens tilrådning, før et enstemmig utvalg, uten noe diskusjon, sendte saken videre til fylkesmannen for endelig behandling.

Kommunedirektørens tilrådning lyder som følger:

«Utvalg for bygg- og arealplansaker kan ikke se at klager mottatt 17.09.2019 og 08.10.2019 fra henholdsvis advokat Andersen på vegne av Ren Oppdal AS og advokat Kjell Heggvoll på vegne av Skreen og Stensrud AS inneholder momenter eller opplysninger som var ukjent for utvalget ved behandling av saken. Utvalg for bygg- og arealplansaker finner ikke grunn til å oppheve eller endre vedtaket, og opprettholder sitt vedtak i saken. Klagen er behandlet i medhold av forvaltningslovens regler.

Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.»