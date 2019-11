Utvider svarfristen for den store helseundersøkelsen

Nyheter

97.498 personer i gamle Sør-Trøndelag har deltatt til nå, og fortsatt får vi henvendelser fra folk som ikke har rukket å svare. Derfor utvider vi svarfristen til og med tirsdag 19. november. Klarer vi 100.000? spør rådgiver kommunikasjon og mobilisering HUNT4/HUNT Trøndelag, Vigdis Hjulstad Belbo.

Opprinnelig svarfrist for å delta i undersøkelsen, var satt til 15. november. I og med at folk som av ulike årsaker ennå ikke har svart, nå får en ny sjanse, kan det jo være greit å minne om at ved siste oppdatering, ledet Rennebu over Oppdal i antall besvarelser i forhold til innbyggertallet.