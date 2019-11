Togselskap ønsker «ski-tog» til Oppdal

Nyheter

Under møtet i hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune sist onsdag, varslet Jernbanedirektoratet og det svenske SJ hva togreisende har i vente. Utvalgsmedlem Kristian Torve (Ap) sier at utvidelsen av togtilbudet langs Dovrebanen og Trønderbanen blir et løft, men at han og Arbeiderpartiet er utålmodige når det gjelder innføring av økt frekvens.