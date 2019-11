En dobling av urfe siden 2000-tallet

Nyheter

I starten av desember arrangeres det dagseminar/minikurs om urfe på Lian restaurant i Trondheim. 1. desember vil det bli gårdsbesøk på Stjørdal med norske landraser, kulinarisk høydepunkt og lunsjservering med «radiokokken» Inge Johnsen.

- Vi jobber med spesialvarer fra gamle, norske landraser av fe. I Oppdal er det fire-fem besetninger av disse, sier Ola Hammer Langleite i Urfe SA til Opdalingen.

Han oppfordrer bønder i Oppdal og Rennebu til å delta på seminaret i Trondheim i desember. Det blir fokus på foring og økonomi i mjølkeproduksjon, ammeku- og kastrat/okseoppdrett med gamle norske landraser. I tillegg blir det presentasjon av forskning og fakta om de gamle landrasene/melkeferasene.

- Landrasene er interessante i framtidslandbruket av flere årsaker. De scorer bra på miljø- og kulturverdi. I tillegg er de gode beitedyr som beiter på arealer som ellers ville gro igjen er godt klimatiltak, og for å sikre biologisk mangfold. Forestående nedskalering av melkeproduksjon gjør disse rasene mer aktuelle som alternativ eller supplement til NRF, sier han.

De siste årene har det vært en fin økning på en del av de gamle kurasene. Det har vært i en bølgedal siden 90-tallet, men i det siste har det blitt mer interesse på spesialprodukter.

- Nasjonalt er det en lav andel av urfe i Trøndelag, men er et av de største fylkene når det kommer til trønderfe og nordlandsfe. Det er ikke så mange produsenter og vi har plass til flere. I Trøndelag har det vært en fin økning, over det dobbelte siden 2000-tallet. Så det går rette veien, sier han.

- På hvilken måte skal dere rekruttere flere bønder til å starte med urfe?

- Vi tror at slike seminar som vi skal arrangere er en god måte å gjøre det på. Her får deltakerne innsikt i økonomien til forskjellige driftsopplegg og mange blir overrasket over mulighetene. Urfe er dyr som ikke får en voldsom muskelutvikling og kjøttfylde, men de tar det igjen på forutnytting. Man må ikke se seg blind på slakteresultatet. Den totale produksjonen av ressursene er like viktige, sier han.