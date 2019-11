Går for billig-løsning på Oppdal videregående skole

Nyheter

Onsdag behandlet hovedutvalget for utdanning i fylkeskommunen utbyggingen på Oppdal videregående skole (OVS). Det gikk som fylkesrådmannen hadde innstilt på og som OVS-rektoren fryktet. Politikerne gikk for at byggeprosjektet på OVS gjennomføres innenfor en investeringsramme på 110 millioner kroner.