Gladmelding for Oppdal videregående skole

Nyheter

Hovedutvalg for utdanning har vedtatt at det skal opprettes en linje for salg, service og reiseliv ved Oppdal videregående skole (OVS). Dette var det fylkesrådmannen hadde innstilt på. 1. året blir opprettet til neste skoleår, med påfølgende Vg2 Salg og reiseliv fra 2021/22.