- Vi ønsker å sikre ro i dalen

Oppdal Sp varslet tidligere denne uka at de ønsker å stanse en ny rettsrunde for skiløypa på veien i Gjevilvassdalen. Under kommunestyremøtet denne uka, trosset Olav Skjøtskift (Sp) eget parti og gikk for kommunedirektørens tilrådning, som ble vedtatt 13 mot 12 stemmer.