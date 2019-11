Mange kom og feiret ettårsdagen til Grendabua

Nyheter

For et år siden, ble ideen om Grendabua satt til livet på Innset. Da hadde man i halvannet år vært usikre på hva bygget som tidligere blant annet har huset en dagligvarebutikk skulle brukes til. Forslaget om bruktbutikk ble altså vedtatt, noe Vegar Hyttebakk, leder i Innset og Ulsberg grendalag er glad for i dag.