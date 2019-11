To viltpåkjørsler lørdag kveld

Nyheter

Den første meldingen kom like før klokken 18:30, om påkjørsel av en hjort på fylkesvei 700. Påkjørselen skal ha funnet sted nært Grindal, og operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt Bernt Tiller forteller at det ikke var personen som kjørte som meldte fra til politiet.

- Vi fikk meldingen like før 18:30, av en person som ringte på vegne av personen som hadde kjørt på dyret. Ingen personskade i forbindelse med påkjørselen, men det ble noen skader på kjøretøy, forteller han.

Påkjørt i 90 km/h

Den andre påkjørselen fikk politiet melding om like før klokken 22 lørdag kveld. Denne gangen ble en hjort påkjørt omtrent 2 mil sør for Oppdal, i veldig høy hastighet.

- Vi fikk melding om at en hjort hadde hoppet over autovernet, og blitt påkjørt i 90 km/h. Dyret døde, men det ble ikke meldt om verken personskade eller skade på kjøretøy. Jeg vil likevel tro at det er skader på kjøretøyet, etter en påkjørsel i så stor hastighet, forteller Bernt Tiller.