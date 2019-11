Politiet avdramatiserer trusler mot skoler

Nyheter

Den siste tiden har politiet i Trøndelag mottatt melding om flere trusler, sendt til flere mottakere. Truslene er rettet mot skoler i distriktet, blant annet Åsly skole på Fosen. Dette skriver politiet selv i en pressemelding til Opdalingen.

Politiet opplyser ikke hvilke andre skoler i distriktet som har mottatt trusselmeldinger.

Videre skriver politiet at innholdet i truslene varierer, noen er likelydende og mer eller mindre spesifikke. De skal være formidlet på lik måte.

- Ut i fra våre undersøkelser vurderer vi det ikke dithen per nå at det har vært/er reell fare for liv, eller at dette var/er en reell trussel/trusler, står det i pressemeldingen.

- Vi tar slike saker på alvor og vi forstår at det skaper frykt, men ut fra den oversikten vi har mener vi at dette er ment nettopp for å skape frykt og generere oppmerksomhet. Vi oppfordrer alle til å fortsette skolehverdagene som vanlig. Vi følger nøye med og vurderer situasjonen fortløpende, skriver politiet videre.

Avslutningsvis opplyser politiet at de har valgt å ha tilstedeværelse på Åsly skole for å å trygge elever, ansatte og publikum.