Nyheter

Tirsdag kveld klokken 18:30 fikk politiet varsel om at en bilist hadde kjørt på et rådyr. Politiet har ikke informasjon om hvor denne fant sted, annet enn at det var i Rennebu.

Klokken 2, natt til onsdag, ble enda et rådyr påkjørt ved avkjøringa til Åshuset på rennebusia av kommunegrensa ved E6.

Det oppsto ingen personskader eller materielle skader av sammenstøtene. Begge rådyrene løp videre. Viltnemda er varslet.