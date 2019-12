Sier ja til å ta i mot ti flyktninger i 2020

Nyheter

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har i brev til Rennebu kommune, anmodet kommunen om å ta imot ti flyktninger i 2020.

I innstillingen fra onsdagens møte i formannskapet, heter det at Rennebu kommune sier ja til anmodningen.

I innstillingen heter det at Rennebu kommune har høstet gode erfaringer med mottak av flyktninger. Det anmodes primært om bosetting av familie(r) med barn, og det anmodes om at de som bosettes, ikke har særskilte behov som fordrer lokal spesialkompetanse utover det kommunen allerede besitter.

Kommunedirektøren har etter en helhetlig vurdering av status, utfordringer, muligheter, erfaringer og tidligere politiske signaler, kommet til at kommunen bør takke ja til anmodningen fra IMDI. Gjennom bosetting bidrar kommunen til å hjelpe enkeltmennesker og familier over til en bedre livssituasjon, og vi bidrar til at Norge kan ivareta internasjonale og nasjonale forpliktelser. I tillegg gir bosetting positive bidrag til vekst og utvikling av Rennebusamfunnet. Bosetting av oppleves som sosialt berikende – utløser mye frivillighet og tilfører økt sosial kompetanse.