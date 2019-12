Aggressiv stemning og viltpåkjørsel

Nyheter

Operasjonsleder Trond Hangaas hos politiet i Trøndelag har ikke så mange hendelser å fortelle om fra Oppdal og Rennebu i helga.

Så lang har politiet bare loggført et tilløp til håndgemeng, samt en viltpåkjørsel.

- Rundt klokken 19.00 lørdag kveld fikk vi melding om en rådyrpåkjørsel på Nerskogveien. Ingen personer er skadet og dyret løp videre etter sammenstøtet. Fører av bilen varslet viltnemnda, som er på saken, forteller Hangas.

Natt til søndag, fikk politiet melding om aggressiv stemning utenfor et serveringssted i Oppdal. Politiet ankom like etterpå, men da hade allerede det hele løst seg opp av seg selv.

- Ti over tre kom det inn ei melding om at "det holder på å ta seg opp" utenfor et utested i Oppdal. Da patruljen fra politiet kom til stedet, var det imidlertid rolig, og ellers svært lite folk i sentrum, bekrefter Hangaas.