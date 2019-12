Skal utvikle Oppdal videre - ønsker 100 bedrifter med på laget

Nyheter

- For å trekke fram et eksempel på noe vi har fått til med denne masterplanen, kan vi nevne fellesgodefinansieringen. Oppdal kommune har i dag en helt unik modell for fellesgodefinansiering. Det er ingen andre kommuner i Norge som har et sånt felles driv mellom kommune og næringsliv, sier Stein Mellemseter i ONF.