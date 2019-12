Tar grep etter dårlig oppkom av laks i Orkla

Nyheter

Orkla fellesforvaltning har offentliggjort fiskereglene for 2020 i Orkla. Der kommer det fram at all sjøørret fortsatt er fredet gjennom hele sesongen, mens hunnlaksen fredes fra og med 1. juli.

Sesongen varer fra 1. juni og ut august.

Hver fisker har en døgnkvote på én laks og en sesongkvote på fire laks, hvor maks én kan være over 80 centimeter lang og kun en hunnlaks kan avlives.

Det vil bli gjennomført midtsesongevaluering. Etter dette vil reglene kunne bli endret, både i restriktiv og fleksibel retning.

Under årets sesong bestemte fellesforvaltninga seg først for å frede hunnlaksen etter den nevnte midtsesongevalueringa, da det viste seg at oppkommet av små- og mellomlaks var langt lavere enn forventet. Hunnlaksen ble i 2019 fredet fra og med torsdag 25. juli.

Nå er forvaltninga tidlig ute og bestemmer allerede nå at hunnlaksen skal være fredet i to tredjedeler av den kommende sesongen. Fiskereglene ble enstemmig vedtatt.

Fellesforvaltninga ser fjorårets lave oppkom av mellomlaks i sammenheng med den dårlige gytinga i 2013. Det er lakseyngelen fra rundt 2013 som nå er ventet å komme opp i elva som mellomlaks.

- Siden det var lite mellomlaks i år, vil det sannsynlig bli lite storlaks neste sesong. Dermed er det viktig at vi tar vare på de gytefiskene vi får til å ta vare på og sånn sett være litt føre var. For å gjøre det må vi tenke fremover, og ikke bare ta ett år om gangen, sier Rune Krogdahl i Orkla fellesforvaltning.

Han synes det er kjedelig å måtte stramme inn, men påpeker at det viktigste er at laksebestanden ivaretas.

- Vi håper at vi kanskje en gang kan slippe opp litt igjen. Det har lenge vært målet, men det har ikke skjedd ennå. Etter at vi strammet inn kvotene og begynte med gjenutsetting, har den beregna gytemassen steget fra 3,5 til 18 tonn. Det viser at fiskerne kan utgjøre en forskjell ved å sette ut fisken på en skånsom måte.

- Er dere bekymret etter fjorårets lave oppkom?

- Det er litt både og. Det med mellomlaksen var litt forventet, men så ble vi overrasket over at det ikke var mer storlaks. Vi har levd litt på den fisken som ble satt ut for noen år siden. Nå må vi vel rekruttere nye, for laksen lever ikke evig.

At 2018 var den sesongen med lavest antall fangede lakser siden 2013, kan også settes i sammenheng med at vi i fjor fikk en varm og tørr sommer.

- Det er ting som egentlig ikke skal skje, men det har det gjort to år på rad. Det har ingen påvirkning på selve gytinga, men det fører til at flere laks overlever, rett og slett fordi det fiskes mindre når det er 30 varmegrader og elva er bittelita. I 2018 hadde vi den desidert beste gytebestanden på lenge. Sånn sett var det litt hell i uhell at det ble lite fiske til tider i fjor.