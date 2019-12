Nyheter

Vegtrafikksentralen midt advarer mot vanskelige kjøreforhold i Trøndelag, spesielt mellom Oppdal og Berkåk.

- Våre entreprenører er ute for å strø og salte, men det er utfordrende forhold. Kjør forsiktig, og stopp hvis det er nødvendig, skriver Vegtrafikksentrlaen midt på Twitter fredag morgen. Noen minutter etter at denne tweeten ble publisert, kom det melding om en kollisjon mellom et vogntog og en personbil på Ulsberg.