Seks veier i Oppdal er på vegvesenets skredliste

Nyheter

Statens vegvesen har gjennomgått behovet for sikring mot ulike typer skred på riks- og fylkesvegene. Rapporten er et innspill til Nasjonal Transportplan for 2022 til 2033. På riksvegene i regionen er det til sammen tre punkt med høy skredfaktor og 23 skredpunkt med middels faktor. Tar man med punktene med lav faktor er det registrert til sammen 65 skredpunkt på riksvegene i de to fylkene. På fylkesvegnettet i Møre og Romsdal er det registrert 401 skredpunkt. Av disse har 14 høy faktor og 100 middels skredfaktor. På fylkesvegene i Trøndelag er det 59 skredpunkt, ett med høy faktor og fire med middels faktor.