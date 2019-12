Årets blomst: Joar Fjellstad

Nyheter

Det sier offiseren bestemt på offisersvis, da han overraskes med tildelingen av Årets blomst fra lokalavisa.

Utallige timer

Joar Fjellstad får hederen for sitt arbeid med å ta imot den stadig økende skaren av vandrere gjennom bygda. Fjellstad bruker utallige timer på å organisere, legge til rette og dermed sørge for at pilegrimene får både mat, overnatting og informasjon, enten de stanser ved gammelbua på Voll i Rennebu, eller søker husly på Nørgar Voll.

For det var på Nørgar det hele startet, engasjementet i pilegrimsforeninga i Rennebu. Men først litt historie.

Joar Fjellstad er altså offiser i det norske forsvaret, og er i dag pensjonert oberstløytnant. Han tjenestegjorde mye i utlandet, blant annet som FN-observatør i Bosnia, Eritrea og Etiopia og som sjef for den norske kontingenten i Afghanistan.

Som pensjonist var han noen år stasjonert som vaktmann ved den norske ambassaden i Moskva, før han etter hvert tok over slektsgården. Det er en viss forskjell på fredelige Rennebu og noen av verdens mest konfliktfylte regioner, men er man pensjonist, så er man pensjonist, så det er i grunnen bare å innrette seg deretter.

Få fiskere, mange vandrere

For en som er vant til stadig å være på farten, var det uansett ikke tale om å sette seg i godstolen og bare nyte sitt otium, så derfor:

- Gården har blant annet tilgang til et laksevald i Orkla, så da begynte vi å lage et overnattingstilbud for laksefiskere. Da det stod ferdig, var det nesten slutt på fiskere, samtidig som vi så at stadig flere gikk langs veien, forteller Fjellstad.

I 2012 ble Rennebu kirke åpnet for de som passerte og ville inn. Kirka er i seg selv et sjeldent kunstverk av et bygg, i tillegg til at den ligger strategiske ti mil fra Nidaros, endepunktet for de aller fleste pilegrimene og hvor de får tildelt Olavsbrevet.

Olavsbrevet utstedes kun på Nidaros Pilegrimsgård, og er et bevis på at pilegrimene har vandret de ti siste milene inn mot Trondheim og Nidarosdomen.

- I 2013 registrerte vi cirka 300 pilegrimer på Voll, noe som økte til 830 i år. I tillegg kommer alle de som overnatter i telt, og andre som går under radaren, sier han.

Sommerjobb for ungdom

Joar Fjellstad lar seg sjelden overrumple, men i 2012 ble han klappet inn som leder i pilegrimsforeninga, uten at han på noen som helst måte var forberedt på vervet. Men etter mye jobbing utenlands, vet han mye om det å være fremmed i et land, og han er da også genuint interessert i andre folk.

Som leder i Pilegrimsforeninga, organiserer Joar Fjellstad blant annet ordningen med pilegrimsvertene som er stasjonert ved gammelbua på Voll. Her får ungdom sommerjobb, blant annet med støtte fra Rennebu kommune.

- Her treffer de folk fra hele verden, lærer seg både språk og får kjennskap til hvordan det er å møte opp på arbeid til bestemte tider. Blant annet, sier han, og vil at vi nevner Oddbjørn Gorsetbakk som en viktig partner i dette arbeidet.

Savner lokalt engasjement

Fjellstad savner litt av det lokale engasjementet for pilegrimsarbeidet. Han forteller at dette er mer ansett av de som kommer til bygda, mye mer enn det rennbyggen selv viser.

- Vi ønske å bevare det som finnes rundt Voll, blant annet gravhaugen ved Korshaugen, gammelbua, gammelskolen og museet Haugen gård. Det er dette andre de som kommer innom, sier er så spesielt med Rennebu. Og så sier de at det er så vidunderlig grønt her, smiler han.

- Og Y-kirka på Voll. Den finnes det bare fire av, mens stavkirker har vi 28 av, sier han.

Den militære bakgrunnen kan være grei å ha som ballast, når man skal styre både ungdom i sommerjobb, og folk av alle slag fra like mange nasjoner som stanser ved pilegrimsleden på Voll.

- Han er strukturert og bevarer alltid roen. Først og fremst er han folkelig, for folk er jo forskjellig. Noe som er veldig viktige egenskaper i dette arbeidet, skyter kona Magni inn.

Hele verden på besøk

Det oppstår ofte vennskap mellom vandrerne og vertskapet på Voll.

- Vi har god tid, vi er jo pensjonister og det er mange som har behov for å prate. Vi føler at det vi driver med er meningsfylt, sier Joar.

- Det er en gave å få hele verden på besøk. I sommer var det folk fra 23 ulike nasjoner som besøkte oss, skyter Magni inn.

Joar står som nevnt for organisering og mye annet rundt opplegget for på best mulig måte å ta imot med den stadig økende mengden pilegrimer som vandrer gjennom Rennebu. Hans trofaste støttespiller skal som offiseren gav ordre om, også deles med kona.

Magni har alltid vaffeljernet stående fremme, for pilegrimene som kommer til gards, er noen ganger i en sørgelig forfatning.

- Noen må vi ta ekstra godt vare på, og rett og slett fetes opp før de kan gå videre. Lav vekt på oppakningen og lite pengebruk kjennetegner pilegrimen, og det er langt fra Oslo til Trondheim, forklarer hun.

Ulønnet engasjement

Det frivillige arbeidet til Joar Fjellstad, handler også om arbeidet han legger ned i Trondheim Befalsforening. I tillegg er han leder i skriftstyret som gir ut det etterspurte årsskriftet hvert eneste år. Han sysler også med en idé om å gi ut en ordbok om Rennebudialekten.

- Det ligger litt på vent, sier han.

Engasjementet for pilegrimene tar mye tid, og er aldeles ulønnet.

- Vi har ingen anelse om hvor mange timer vi bruker på dette. På Nørgar tilbyr vi overnatting med selvbetjening og guiding utenom åpningstid i Rennebu kirke. Og det blir ganske ofte, langt borti hundre turer hver sesong, enten tidlig om morgenen eller sent på kvelden. Lønna er hvis noen, noen ganger, slipper noen kroner i bøssa i kirka, sier patrioten.

Pilegrimene blir stadig flere

Apropos den 350- år gamle kirka på Voll. I mai i år ble det utgitt en bok i München med tittelen "Rother wanderführer. Her trekker forfatteren frem seks høydepunkter du opplever langs pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim.

Starten i hovedstaden og målet i Trondheim, Skibladner på Mjøsa, Olympiabyen Lillehammer, stavkirka på Ringebu, Dovrefjell, og Voll i Rennebu med sin helt spesielle Y-kirke.

- Vi liker å tro at vi bidrar til en positiv forskjell for folk. Det er i hvert fall en meningsfull pensjonisttilværelse som vi fortsetter med så lenge helsa holder. Pilegrimsvandringen er stadig økende, og vil ganske sikkert øke i tiden fremover også. I hvert fall frem til 2030, sier Joar Fjellstad om det historiske året, som jo er tusen år etter hendelsene som la grunnlaget for det hele.